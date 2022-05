In occasione della vigilia della sfida contro l’Inter, Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi su come l’Empoli si approccerà alla gara contro i nerazzurri: “Metteremo in campo la squadra che mi darà più garanzie. Noi siamo inferiori e dovremo fare una prestazione di livello”.

FOTO: Andreazzoli-Twitter-Empoli