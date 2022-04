Andreazzoli: “Abbiamo giocato come avevo chiesto, per me oggi la partita è vinta”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell‘Empoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Si sta meglio a 34 che non a 33 punti, raggiungere l’obiettivo è importante per noi. Il morale poteva essere migliore, mi aspettavo una partita del genere ma abbiamo trovato in Provedel un ostacolo non facile da superare. La squadra ha fatto quello che doveva fare, con il piglio giusto e idee concrete. Abbiamo cercato di giocare per il risultato pieno; è quello che chiediamo alla squadra, poi se non vinciamo giocando così siamo contenti lo stesso. Per me oggi la partita è vinta”.

E’ importante non aver subito gol? “Lo è estremamente. Questo è quel passo in avanti che la squadra ha fatto rispetto al passato. Se vuoi curare un aspetto è evidente che bisogna trascurare l’altro, per poi ritornarci. Stiamo più equilibrati che in passato e stiamo tornando ad essere esuberanti”.

Foto: Sito Empoli