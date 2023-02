ANDREAS SCHJELDERUP, UN NUOVO TALENTO ALLA CORTE DI RUI COSTA

Il Benfica è diventato una delle più grandi scuole di talenti del calcio europeo. La squadra portoghese ha una propensione innata a coltivare la qualità dei calciatori più giovani, valorizzarla attraverso una pianificazione ben definita per poi tramutarla in vittorie sul campo. E in questa sessione di calciomercato è sbarcato un nuovo talento a Lisbona. Si tratta di Andreas Schjelderup, esterno offensivo dal Nordsjælland, considerato un astro nascente del calcio calcio europeo.

Classe 2004, 176cm di altezza, calciatore molto tecnico che sa ricoprire ogni ruolo sulla trequarti, ma predilige è l’esterno offensivo, preferibilmente sul versante mancino per giocare a piede invertito per sfruttare le sue doti balistiche. Tuttavia è un calciatore molto mobile, con una propensione per la trequarti e per l’ultimo passaggio. Ama sfidare caparbiamente gli avversari nell’uno contro uno.

Schjelderup si è formato calcisticamente nel settore della sua squadra natale, il Bodo Glimt. Nel luglio del 2020 si trasferisce al Nordsjælland , dove viene aggregato, in un primo momento, al settore giovanile. Ma gli bastano pochi mesi per essere aggregato ai “grandi”. Infatti, dopo aver impressionato gli addetti ai lavori del club, viene promosso in prima squadra. E nel febbraio 2021, il tecnico Kasper Hjulmand gli concede l’esordio nella sfida contro il Brondby, a 16 anni. Di lì a poco il classe 2004 trova impiego sempre con maggior regolarità, e nel match con il Lyngby trova la sua prima rete, diventando il calciatore più giovane a segnare nel campionato norvegese. Schjelderup è divenuto nel breve uno dei punti fermi della squadra, totalizzando 56 presenze tra i professionisti, arricchite da 17 reti e 6 assist.

Il 12 gennaio è arrivato il suo sbarco alla corte di Rui Costa, Adesso l’obiettivo del Benfica è pronto a farlo crescere senza fretta e a vederlo esplodere nelle prossime stagioni, prima di realizzare l’ennesima plusvalenza record nella recente storia con lui.

Foto: Instagram Benfica