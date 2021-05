Andreas Pereira: “L’inizio alla Lazio è stato difficile, mister Inzaghi mi ha aiutato tantissimo. Derby? Momento speciale”

Andreas Pereira, giocatore offensivo della Lazio, nel corso di un’intervista a Tnt Sports ha parlato della sua esperienza con la maglia biancoceleste. “L’inizio è stato difficile, perché dovevo adattarmi, viste le differenze tra la Serie A e il campionato inglese. Il calcio italiano è più tattico, quello inglese più dinamico. Agli occhi dei tifosi magari il calcio italiano può sembrare più monotono ma non è così, perché è molto più difficile da giocare e quando sei in campo la tensione è più alta. Poi dovevo capire ciò che il mister voleva da me e il suo modo di giocare. Infatti mi parla spesso, mi dice che mi ha portato qui perché lui e il ds mi volevano nella sua squadra e per ciò mi dovevo adattare al suo stile di gioco come gli altri calciatori arrivati prima di me hanno fatto. Mi ha aiutato tantissimo, ora sto trovando il mio spazio sempre di più, entrando in partita verso la fine per aiutare la squadra e sono sempre disposto a dare il massimo. Mancano tre partite e spero che possiamo continuare a rendere felici non solo il mister ma anche i tifosi, il direttore e i compagni e concludere bene questo campionato”.

Sul momento più bello vissuto a Roma: “Sicuramente quando ho fatto il primo gol. Poi il derby con la Roma. Pure i tifosi mi hanno mandato messaggi prima del derby. Alla fine non ho giocato la partita ma abbiamo vinto 3-0 ed è stato comunque un qualcosa di speciale”.

FOTO: Facebook Andreas Pereira