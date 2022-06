Dopo il malore di fine aprile, Stefano Tacconi è pronto ad affrontare la fase di riabilitazione come testimoniano le parole del figlio Andrea in una stories di Instagram: “Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante la sta vincendo. Una forza della natura”.

Foto: Twitter Juventus