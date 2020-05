Andrea Rinaldi, l’ultimo saluto nel centro sportivo di Cermenate

I funerali di Andrea Rinaldi, il giovane calciatore del Legnano morto a 19 anni a causa di un aneurisma, sono stati celebrati oggi nello stadio di Cermenate, in provincia di Como. Una folla composta nel dolore – nel rispetto delle norme – ha partecipato con grande commozione alla rito funebre celebrato nell’impianto cittadino. Familiari, amici e compagni di squadra hanno dovuto attendere una settimana prima di dargli l’ultimo saluto: le misure di contenimento per la diffusione dei contagi hanno impedito che le esequie si svolgessero subito. La sua bara è stata “colorata” con le maglie indossate in carriera, sciarpe e oggetti lasciati dai tifosi per accompagnare Andrea nel suo ultimo viaggio.