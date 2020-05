Andrea Rinaldi, centrocampista ex Atalanta, è morto a 19 anni per un aneurisma

Andrea Rinaldi, ex centrocampista della Primavera dell’Atalanta e in prestito al Legnano in Serie D, si spegne a soli 19 anni. Il classe 2000 era stato colpito da un’aneurisma cerebrale e per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte in ospedale. Oggi, purtroppo, è arrivato il triste comunicato del Legnano: “Andrea Rinaldi, il nostro guerriero, ci ha lasciato. Un aneurisma lo ha strappato alla vita a 20 anni non ancora compiuto, nel fiore degli anni, con una vita davanti e con una carriera che prometteva traguardi luminosi. Una tragedia improvvisa e sconvolgente, impossibile anche solo da immaginare”.

Foto: Legnano sito ufficiale