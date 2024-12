ANDREA NATALI, UNA STELLINA ITALIANA ALLA CORTE DI XABI ALONSO

Dopo la conquista del titolo Europeo Under 17, Andrea Natali sbarca in Bundesliga. Il talentuoso difensore classe 2008 lascia il Barcellona per trasferirsi in Germania, dove vestirà la maglia del Bayer Leverkusen. Un investimento da un milione di euro per i tedeschi e contratto fino al 2027.

“Andrea è stato un giocatore molto interessante e ricercato quest’estate in quanto campione d’Europa Under 17 italiano – ha detto Simon Rolfes, ds del Bayer – Siamo quindi felici che abbia deciso di unirsi a noi. A lungo termine, ha tutti i requisiti per diventare un elemento chiave per il futuro”.

Nato a Milano, Natali rappresenta il prototipo del difensore moderno. All’età di 16 anni, Natali dimostra già un encomiabile livello di maturità nel suo gioco difensivo, mettendo in mostra spiccate doti difensive e una buona abilità nella fase di costruzione del gioco. Classe 2008, è figlio d’arte di Cesare Natali, ex difensore – tra le altre – di Milan e Fiorentina. Dopo aver debuttato nel settore giovanile dell’Udinese, dopo una parentesi con la maglia del Milan, all’età di 12 anni è passato all’Espanyol, dove è rimasto fino all’estate del 2021. Poi il trasferimento al Barcellona, dove ha indossato sia la maglia dell’Under 16 che quella dell’Under 18. In questa stagione, sta giocando da sottoetà con l’U19, con la quale ha totalizzato 11 presenze e 1 assis tra campionato, Coppa di Lega e Youth League. Difensore centrale dotato di tecnica e forza fisica, qualche mese fa Natali ha vinto l’Europeo U17 con l’Italia.

Foto: Instagram Natali