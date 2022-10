Andrea Carnevale: “Roma-Napoli? Mi aspetto grande spettacolo. L’assenza di Dybala peserà”

Andrea Carnevale, ex attaccante di Roma e Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al momento dei giallorossi.

Queste le sue parole da doppio ex: “Mi aspetto uno spettacolo, si affronteranno due squadre in salute e ricche di qualità. Il Napoli mi ha convinto di più: è solido in difesa, efficace in attacco e con il morale alle stelle. Ha molte possibilità di vincere lo scudetto, sembra superiore a Milan e Inter. Alla Roma mancherà Dybala, un’assenza pesante, ma l’ambizione deve essere sempre quella di arrivare in Champions, malgrado la concorrenza si agguerrita”.

Foto: twitter Roma