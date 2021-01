Andrea Agnelli: “Serve un rinnovamento nel calcio. Necessario garantire risorse”

Intervistato da Linkiesta Forecast, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato di come vede il calcio nel futuro, affermando come occorra un adeguato rinnovamento per garantire la sostenibilità ai club.

Queste le sue parole: “Il processo di polarizzazione proseguirà inarrestabile. Saranno pochissimi i calciatori a poter essere ammessi al tier 1 del gioco e a loro, in virtù del successo commerciale dello spettacolo, sarà necessario continuare a garantire risorse adeguate, magari in uno schema lavoratore-datore di lavoro interamente rinnovato. Club e Fifpro hanno rappresentanze e professionalità adeguate per discuterne fin da subito. Anche il numero di club che daranno vita al vertice dello spettacolo calcistico dovrà essere ridiscusso, non per assecondare i desideri di un avido gruppo di imprenditori bensì perché l’offerta di calcio sia adeguata alla domanda e garantisca qualità. Lo spettacolo calcistico ha tutto per continuare a prosperare e a essere il migliore del mondo. Ci sono i protagonisti, ci sono gli investitori e ci sono gli appassionati”.

Foto: Twitter uff. Juventus