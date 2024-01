Andrea Agnelli: “Ho la coscienza super pulita. La Superlega? Dateci il tempo di lavorare. CR7 buona mossa”

Andrea Agnelli è tornato a parlare, e lo ha fatto in un’intervista rilasciata al Financial Times, dove ha toccato diversi argomenti, partendo dalla Superlega: “Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno. Hanno firmato tutti liberamente per il progetto Superlega. Alcuni erano più coscienti, ma hanno firmato tutti liberamente. Io e Nasser (Al-Khelaifi, ndr) abbiamo parlato di un nuovo torneo dicendo che abbiamo bisogno di un cambiamento, perché se non cambiamo siamo morti. Il calcio non ha evoluto la sua governance per gestire gli affari. È giusto dire che la maggior parte dei club perde soldi: o siamo tutti incompetenti oppure il sistema ha qualche carenza”. Sul caso plusvalenze: “Rimango convinto che tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto secondo le regole, secondo gli standard finanziari. Sono super tranquillo”. Sull’ingaggio di Cristiano Ronaldo: È stata una buona mossa. Datemi Ronaldo e fatemelo schierare senza pandemia, è un’altra storia”. Infine, sul rapporto con l’amico Ceferin: “La mia sensazione è che il tempo sia gentiluomo. Prima o poi le cose torneranno a posto, in caso contrario ancora una volta la mia coscienza è super pulita. Dateci tempo per lavorare. Non è che le cose accadano come per magia”.

Foto: Twitter Juventus