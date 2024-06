André ter Stegen: “Essere il portiere di riserva è molto deludente”

Marc André ter Stegen, portiere di livello mondiale e titolare del Barcellona, ha descritto la sua prevista situazione nell’imminente Campionato Europeo come “molto deludente”, lo riporta Mundo Deportivo. Il portiere infatti, parlando durante il ritiro della nazionale tedesca a Herzogenaurach, il giorno dopo l’amichevole (0-0) tra la Germania e l’Ucraina, Ter Stegen ha descritto il suo stato d’animo: “Non è una situazione piacevole”, sottolineando che pur non essendo d’accordo accetta la decisione: “Alla fine della giornata hai la responsabilità nei confronti del gruppo di aiutare in ogni modo possibile”. Poi aggiunge: “Ho detto all’allenatore della nazionale che una cosa è per lo sport e un’altra per gli esseri umani, voglio che tutti possano fidarsi di me”.

Foto: instagram ter Stegen