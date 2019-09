André Silva trascina l’Eintracht: secondo gol consecutivo in cinque giorni

André Silva sempre più al centro dell’Eintracht. Il gol dell’attaccante portoghese permette al club di Francoforte di vincere per 2-1 in casa dell’Union Berlino nell’anticipo della sesta giornata di Bundesliga. Ospiti in vantaggio al 48′ con Bas Dost, poi il raddoppio al 62′ con la zampata dell’ex Milan, alla seconda marcatura consecutiva in Bundesliga dopo quella al Borussia Dortmund di cinque giorni fa.

Foto: Twitter personale Andre Silva