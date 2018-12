André Silva: “Riscatto da parte del Siviglia? Non so nulla. Si farà quello che è meglio per me”

Intervistato da El Desmarque, André Silva, attaccante del Siviglia, ha parlato del proprio futuro e del possibile riscatto del club spagnolo dal Milan: “Ho letto qualcosa sui social e nelle notizie sui giornali, ma a me non è arrivato nulla. Se poi arriverà qualcuno a dirlo, andrà prima dal mio agente e quindi questi me lo comunicherà. Io ora sono concentrato sul mio lavoro. Mi piacerebbe essere felice e giocare a calcio. Ora mi trovo in una situazione delicata, ma si farà quello che sarà meglio per me”. Sul possibile acquisto da parte della società andalusa: “La verità è che se questo succede, è perché c’è molta fiducia in me, ma non posso parlare di cose che non sono successe”.

Foto: Twitter Siviglia