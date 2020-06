André Silva sugli scudi: ripartenza col botto in Bundesliga

André Silva, attaccante ex Milan attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo. Dalla ripresa del campionato tedesco (post Covid-19) ad oggi, ha siglato quattro reti in cinque gare.

Per il portoghese più volte “sponsorizzato” da Cristiano Ronaldo, adesso arriva la vera sfida da superare: quella della continuità, che lo renderebbe un vero e proprio bomber, capace in futuro di trascinare le squadre che gli affideranno le chiavi del reparto offensivo.

Le qualità sin qui dimostrate in Bundesliga sono quelle in cui tanto avevano sperato Fassone e Mirabelli, purtroppo per il club rossonero senza successo. Nonostante un avvio milanese che aveva fatto ben sperare, con sei reti segnate nei primi due mesi di permanenza, il giovane centravanti non è riuscito successivamente ad esprimersi al meglio.

Adesso il Milan è alla finestra, in attesa di decidere definitivamente sul futuro del giovane attaccante che resterà in prestito in terra tedesca anche il prossimo anno.

Foto: Twitter Personale