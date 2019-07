Il tempo di arrivare e poi di ripartire. Andrè Silva ha salutato i suoi ormai ex compagni del Milan, ha lasciato Boston, andrà al Monaco. Un’operazione da circa 30 milioni voluta da Jorge Mendes e che può sbloccare il mercato rossonero anche nell’inseguimento a Correa in uscita dall’Atletico Madrid. Da valutare non solo Cutrone (che per ora non apre a un trasferimento), ma anche le posizioni di Suso e Kessie.

Foto: Twitter Andre Silva