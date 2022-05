André Silva: “Giocheremo la cinquantaduesima partita stagionale, si pensa poco ai calciatori”

André Silva, attaccante del Lipsia ed ex Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sport Bild: “La finale di Coppa di Germania? È una partita importante, si sente già la tensione. D’altra parte, ci siamo assicurati la qualificazione alla Champions League e abbiamo fatto molto bene nella seconda parte della stagione. Sarà la cinquantaduesima partita della stagione? Fisicamente mi sento molto bene, sono molto attento e sono ben preparato. Mentalmente è diverso, per me era tutto nuovo a Lipsia. Cerco sempre di prendermi un giorno in cui non penso al calcio, ma il numero di partite è alto e a un certo punto si raggiunge il limite. Ci sono molti interessi nel calcio e sembra che ci saranno sempre più partite (a causa della riforma della Champions League, della Nations League, ndr). La mia sensazione è che si pensi poco ai giocatori“.

Foto: sito Lipsia