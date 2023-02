André Horta: “Pronti per la Fiorentina. Faremo l’impossibile per arrivare in fondo”

Intervenuto in conferenza stampa, André Horta, centrocampista dello Sporting Braga, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Conference League contro la Fiorentina: “Siamo pronti e speriamo di giocare bene e siamo in forma per affrontare questa sfida. In questo momento dobbiamo concentrarci sulla partita come abbiamo fatto contro il Maritimo e attuare la miglior prestazione possibile”.

Poi ha proseguito: “Vincere le partite antecedenti è buono perché così non sentiamo la stanchezza. Questo è un qualcosa in più per dare il massimo anche contro la Fiorentina”.

Foto: Twitter Horta