André: “Ho rifiutato l’offerta di un top club europeo, ho mantenuto la parola data al tecnico”

Andre, centrocampista del Fluminense, in estate ha rifiutato un trasferimento al Liverpool, ma la porta non è ancora completamente chiusa, perché i Reds restano interessati. Il club di Rio de Janeiro giocherà la finale di Copa Libertadores il prossimo mese e il ragazzo crede che il suo valore sia ulteriormente aumentato in questo lasso di tempo. Queste le parole in un’intervista a CONMEBOL Libertadores:

“Nell’ultima finestra di trasferimento non ho parlato del mio possibile addio, la prima volta che lo faccio in modo più approfondito è adesso. L’offerta che ci è pervenuta era una proposta davvero seria da parte di una società che milita in un grande campionato. Ogni giocatore sogna un giorno di giocare per un grande club europeo, ma ho mantenuto la parola data perché, quando si è chiusa la finestra di gennaio, il tecnico mi ha detto che mi voleva qui fino alla fine dell’anno. Non sapevamo che sarebbe arrivata quell’offerta e gli ho detto che sarei rimasto qualunque cosa fosse successa. Alla fine a metà anno è arrivata l’offerta, eravamo agli ottavi di Libertadores ed è stata una decisione molto difficile da prendere, ma, se avessi accettato, non so se sarei stato a mio agio. Il tecnico apprezza l’onestà e mi aveva detto che il mio valore sarebbe aumentato”.

Foto: Instagram André