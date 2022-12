André Ayew sbaglia il rigore contro l’Uruguay. La figlia sviene sugli spalti. Il giocatore era stato sostituito all’intervallo

Il Ghana è stato eslcuso dal Mondiale in Qatar dopo la sconfitta contro l’Uruguay. Ma le “Black Star” hanno avuto la chance di portarsi avanti nella gara, con un rigore di André Ayew, che sullo 0-0 ha fallito il tiro dagli 11 metri.

Il giocatore era stato poi sostituito all’intervallo dal suo CT. L’Ansa spiega un retroscena che riguarda quella sostituzione. Infatti, al rigore sbagliato dal padre, la figlia di Ayew, sugli spalti, è svenuta ed è stata trasportata all’ospedale. Il padre, informato dell’accaduto, è uscito a fine primo tempo per andare in ospeale dalla figlia, che per fortuna sta bene, ma ha avuto uno svenimento per l’errore fatale del padre.

Foto: twitter Ghana