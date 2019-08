André Anderson: “Lazio, sono pronto. Io come Hernanes? Bel paragone. La Nazionale italiana…”

André Anderson, nuovo centrocampista della Lazio, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa: “Sono troppo felice di essere qui alla Lazio. L’anno scorso è stato difficile a Salerno, ma qui voglio fare molto bene. Il paragone con Hernanes? Lui è un grande giocatore, sono contento del paragone ma voglio fare il mio calcio. Felipe Anderson? Il mio obiettivo è aiutare la squadra. È la prima persona con cui ho parlato quando sono arrivato qua, lo ho visto anche giocare in Brasile. Il Santos è una squadra importante, ci ho giocato 8 anni e ho imparato tanto. Adesso sono qui in un grande club europeo come la Lazio. Il mio idolo? Ronaldo il fenomeno. Il mio ruolo? Mezzala o quinto attaccante è uguale, a me piace giocare. La Nazionale italiana date le mie origini? Adesso non ci penso, voglio solo far bene con la Lazio e poi dipenderà tutto dalle mie prestazioni”.

Foto: Lazio Twitter