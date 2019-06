Andersen: “Ringrazio la Samp ma è il momento di fare un passo in avanti. Su Giampaolo…”

Il difensore della Sampdoria, Joachim Andersen, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di bt.dk a proposito del proprio futuro: “C’è molto interesse nei miei confronti, sto analizzando le varie opzioni. Sono stato molto bene alla Sampdoria, ma è ora di andare avanti per migliorare ancora di più. Ci sono diversi club interessati che discutono col mio agente. Alla Sampdoria sono migliorato tanto, hanno creduto in me e Giampaolo è conosciuto come uno dei migliori in Italia per l’organizzazione della difesa. Ora mi sento pronto per il prossimo passo. In caso di partenza è importante che la Sampdoria possa beneficiare del mio trasferimento. Non riguarda solo me. Devo ringraziare questo club fantastico e l’allenatore. Sogno di giocare nei più grandi club del mondo”. Come vi abbiamo raccontato, il centrale classe ’96 è un profilo che piace molto al Milan.

Foto: twitter ufficiale Sampdoria