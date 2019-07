Ander Herrera: “Voglio scrivere la storia con il Psg. E prometto tre cose…”

Ander Herrera è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il centrocampista spagnolo classe ’89, liberatosi dal Manchester United al termine dell’ultima stagione, ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà al Psg fino al 2024. Queste le sue parole dopo l’ufficialità del suo approdo in Francia: “Il Paris Saint Germain è il più grande club della Francia e continua a migliorare anno dopo anno e compete per vincere tutti i titoli. Non vedevo l’ora di andare a Parigi e indossare questi colori. Voglio scrivere parte della storia del club. Entrare in questa società è un’emozione incredibile. Adoro anche la città ovviamente: è la più bella del mondo. Prometto tre cose: lavoro, professionalità e passione”.

Foto: Twitter ufficiale Psg