Ander Herrera: “PSG senza pazienza. E chi paga? Messi, il migliore delle squadra”

Intervenuto ai microfoni di BeIn Sport, Ander Herrera, ex centrocampista del Paris Saint-Germain oggi all’Athletic Bilbao, ha parlato dell’ossessione del club parigino di vincere la Champions League, che ha portato i tifosi a contestare addirittura Lionel Messi: “Ho ammirato Leo Messi prima di conoscerlo e dopo averlo conosciuto lo ammiro ancora di più come calciatore e come persona. A Parigi non c’è molta pazienza. L’ossessione di vincere la Champions League non aiuta e alla fine, chi paga? Il migliore nella squadra riceve le critiche”.

Foto: Facebook Messi