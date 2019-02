Ancora Sarri contro Pep in finale di Carabao Cup. Chelsea-City, le probabili formazioni

Maurizio Sarri e Pep Guardiola, ancora una volta contro in questa stagione. Domani alle 17:30 andrà in scena la finale di Carabao Cup e il Chelsea, dopo il 6-0 rimediato in Premier League nell’ultimo incrocio, sfiderà nuovamente il Manchester City. Sarri dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3 con Kepa tra i pali, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz e Marcos Alonso nella linea difensiva; Jorginho confermato in cabina di regia con Kanté e Kovacic ai suoi lati; in avanti tridente composto quasi certamente da Pedro, Higuain e Hazard. Dalla parte opposta l’amico Guardiola sarebbe propenso a rispondere con il 4-1-4-1 con Ederson in porta, Walker, Otamendi, Laporte e Zinchenko nel pacchetto arretrato; Fernandinho davanti ala difesa, Mahrez, David Silva, De Bruyne e Sané alle spalle dell’unica punta Aguero. Appuntamento a Wembley, mancano ormai poche ore e non resta che attendere. A seguire le probabili formazioni dell’incontro:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, M. Alonso; Kantè, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard. Allenatore: Sarri.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Fernandinho; Mahrez, D. Silva, De Bruyne, Sanè; Aguero. Allenatore: Guardiola.

Foto: sport360com