Ancora Mourinho: “Io più forte e umile di prima. Mercato? Non ho bisogno di acquisti”

Arrivano altre dichiarazioni di José Mourinho, neo tecnico del Tottenham, che ha parlato così nel giorno della sua presentazione: “Ho sempre pensato che questi 11 mesi non fossero una perdita di tempo. Mi hanno dato modo di pensare, ripensare, analizzare e preparami. Non perdi mai il tuo DNA, la tua identità, ciò che sei nel bene e nel male. Ho avuto tempo per pensare a molte cose. Ho realizzato che durante la mia carriera ho commesso degli errori che non rifarò. Sono più forte e più umile di prima. Mercato? Ho già provato a prendere i giocatori del Tottenham in passato. Ora sono venuto qui per loro, per il progetto. Aggiungerò nuovi dettagli al mio modello di gioco, il che può fare la differenza. Lo stile si deve adattare al club e alla sua cultura. Mercato? Il miglior regalo sono i giocatori che sono qui. Non ho bisogno di nuovi giocatori”, ha confessato Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham