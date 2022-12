Altra sconfitta per la squadra targata Davide Nicola. Il solito Bonazzoli porta in vantaggio la sua Salernitana per 1-0, ma l’Alanyaspor ribatte subito e ne piazza 3 alla squadra di Salerno. Altra sconfitta dal sapore amaro per i campani, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Fenerbache. Ora la salernitana dovrà ritrovare l’assetto adatto per ritornare a vincere in campionato.

Foto: Instagram Bonazzoli