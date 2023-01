Ancora Dybala, Roma in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Termina con la Roma in vantaggio sulla Fiorentina il primo tempo all’Olimpico. Al 24′ i viola rimangono in dieci uomini a causa della doppia ammonizione rimediata da Dodo, che ha speso due cartellini gialli per falli su Zalewski. Al 40′ si sblocca la gara grazie al gol di Paulo Dybala. Bella azione giallorossa, Cristante lancia su Abraham, sponda di petto per il mancino al volo in bello stile di Dybala che, grazie anche a una deviazione di Milenkovic, beffa Terracciano.

Foto: Dybala Instagram