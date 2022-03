Ancora casi di Covid nel Girone C: due positivi nel Monopoli

Il Covid continua a colpire la Serie C: quest’oggi sono stati riscontrati due positivi nel Monopoli, fra cui uno all’interno del gruppo squadra. Due giorni fa erano risultati positivi al Covid tre giocatori ad Avellino. Di seguito il comunicato del club pugliese: “La S.S. Monopoli 1966 comunica che sono emerse due positività al Covid-19 nel Gruppo 1 (Gruppo Squadra): i tesserati sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare secondo le direttive ministeriali e federali. L’intero Gruppo Squadra è attualmente sottoposto alle attività di screening previste dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/22 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

FOTO: Sito Monopoli