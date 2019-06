Ora è anche ufficiale: Walter Sabatini a Bologna. E conferme sulla presentazione di domani

Walter Sabatini è il nuovo coordinatore dell’area tecnica del Bologna. Dopo quanto da noi anticipato il 20 aprile scorso, ora è arrivata anche l’attesa ufficialità. Questo, di seguito, il comunicato pubblicato sul sito del club rossoblù: “Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e Montreal Impact, comunica di aver sottoscritto un contratto con Walter Sabatini. Sabatini sarà responsabile, pertanto, della supervisione e del coordinamento delle operazioni calcistiche dei due club”. Come anticipato nella nostra esclusiva del 14 giugno, il Bologna ha poi confermato che “la conferenza di presentazione di Sabatini avrà luogo domani alle 14 presso la sala stampa del Centro Tecnico N. Galli”.

