La Lega serie A vince il ricorso contro le ASL anche in Friuli. Una seconda vittoria, dopo quella in Piemonte. Anche il Tar del Friuli ha dato ragione al ricorso presentato cancellando di fatto l’isolamento dei giocatori che potranno tornare ad allenarsi e soprattutto a giocare: si scende in campo anche per Udinese–Atalanta con possibile slittamento a lunedì.

FOTO: Twitter Udinese