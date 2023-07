Anche Mbappé tra i testimonial della nuova maglia da trasferta del PSG

Il Paris Saint-Germain ha lanciato il nuovo kit di maglie da trasferta, e tra i testimonial c’era anche l’uomo mercato Kylian Mbappé. Il giocatore ha già fatto sapere che non intende rinnovare con la squadra il contratto in scadenza nel 2024, e sta cercando di trasferirsi al Real Madrid, ma resta molto difficile che l’operazione si svolga quest’estate. La decisione del PSG è piuttosto un indizio che sembra confermare che il campione almeno per il prossimo anno continuerà a mostrare il suo talento all’ombra della Torre Eiffel. Il nuovo kit è stato lanciato in occasione della “We run Paris”, ovvero la corsa di dieci km organizzata dal club francese.

Foto: Twitter PSG