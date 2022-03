Dopo i forfeit di Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne, è arrivata in mattinata una nuova indisponibilità per la Nazionale. A seguito di accertamenti clinici effettuati nella serata di ieri, ha alzato bandiera bianca anche Luiz Felipe, difensore della Lazio, che non parteciperà alla gara di martedì in Turchia.

FOTO: Twitter Lazio