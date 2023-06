Anche l’agente di Ferland Mendy attacca la madre di Mbappè: “Non sa fare il suo lavoro”

Il ‘caso Mbappé continua a dare molto di cui parlare. Yvan Le Mée, rappresentante di Ferland Mendy, giocatore del Real Madrid, la probabile prossima squadra dell’attuale fuoriclasse del PSG, e compagno di squadra di Mbappé in nazionale, ha fatto riferimento proprio a questo nel programma RMC After Foot. Anche lui ha attaccato Fayza Lamari, la madre di Mbappé, che ne cura gli interessi. Così come recentemente in passato aveva fatto pure l’agente di Achraf Hakimi, compagno di Mbappé al PSG. Queste le parole di Yvan Le Mée: “Non è il suo lavoro, non ha la capacità di svolgerlo. Io volevo aprire un ristorante ma non so cucinare, quindi non l’ho fatto. Per un momento, devi essere concentrato solo sulla realtà e fai quello che sai fare. Per prendere accordi con tuo figlio e altri giocatori, dovresti avere una licenza. Quando non hai i codici, quando non hai gli usi e costumi, quando parli con il dirigente di un club storico come se parlassi con qualcuno che conosci da tempo, forse non è il tuo lavoro. Potresti non sapere come gestire la situazione per arrivarci. È ancora a Parigi e ovviamente non sembra felice di essere lì”.

Foto: Profilo Instagram Ferland Mendy