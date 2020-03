Anche la Premier verso la sospensione, il premier Johnson: “Ci stiamo pensando”

Anche la Premier League potrebbe presto essere sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus. L’annuncio arriva direttamente dal primo ministro Boris Johnson: “Stiamo pensando di vietare gli eventi pubblici, come quelli sportivi. Il parere scientifico è che questo ha scarso effetto sulla diffusione, ma comporta un onere per altri servizi pubblici”. Vedremo se nelle prossime ore anche l’Inghilterra adotterà le misure già attive in Italia e in altri Stati riguardo le competizioni sportive”.