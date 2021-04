Anche Grifo positivo al Covid. La nota del Friburgo

Con un comunicato ufficiale, il Friburgo ha annunciato la positività al Covid di Vincenzo Grifo, reduce anche lui dalle partite con la Nazionale italiana. Lui si aggiunge alla lista formata da Bonucci, Verratti e Florenzi:

“Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa concentrazione virale è risultato positivo. Il giocatore si è immediatamente messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchenglbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”.

Foto: Twitter ufficiale Hoffenheim