Anche Deschamps difende Zidane: “Le dichiarazioni di Le Graet sono state inappropriate”

Intervistato durante una conferenza stampa a margine del lancio dell’operazione Yellow Pieces, Didier Deschamps, che da pochi giorni ha rinnovato il contratto come CT della Francia fino al 2026, ha parlato della polemica legata a Le Graet e le sue parole contro Zidane.

Queste le sue parole: “Prima che mi vengano fatte domande. Preferisco dire qualche parola sulle dichiarazioni del mio presidente. Le sue parole, come ha riconosciuto e ammesso, erano inappropriate. Penso che sia un’ottima cosa che si sia scusato con Zizou. La situazione sportiva ha portato ad una rivalità sportiva tra noi due. Anche per alcuni, opposizione, ma non c’è nulla di vero. Certo, rivalità magari sì, perché il posto in Nazionale è ambito da tanti. Avrò sempre molto rispetto per lui in relazione a quanto abbiamo vissuto e condiviso insieme”.

Foto: Instagram Nazionale francese