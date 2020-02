Ancelotti: “Vorrei restare all’Everton anche dopo il 2024. Qui ci sono grandi ambizioni”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato alla stampa inglese soffermandosi sulla sua nuova esperienza in Premier League: “Sarebbe un sogno sentire i tifosi cantare la mia canzone nel nuovo stadio. Ho firmato un accordo di quattro anni e mezzo e vorrei concludere il mio contratto e poi rimanere qui. Voglio dare il massimo. Se ci fosse la possibilità di continuare, vorrei rimanere il più a lungo possibile. Ci sono grandi ambizioni, si vuole essere competitivi in Premier League e in Europa. Stiamo lavorando per questo. Ho scelto questa squadra perché è una grande opportunità. La base è molto buona. Abbiamo giovani giocatori che stanno crescendo. Miglioreremo anno dopo anno, e in breve tempo potremmo lottare per la testa della classifica e per vincere trofei”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Everton