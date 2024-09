Ancelotti: “Vinicius non mi ha parlato dell’offerta araba. Valverde? È un giocatore spettacolare”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, ha parlato in Conferenza Stampa in vista della sfida di domani sera contro la Real Sociedad. L’italiano ha parlato della notizia trapelata nelle ultime ore su un probabile interessamento da parte dell’Arabia Saudita per il fuoriclasse Vinicius Jr. Ancelotti vira poi sul rendimento di inizio stagione di Valverde, secondo i media un po’ sottotono rispetto alle aspettative.

Su Vinicius: “Non so se avesse un’offerta o meno. Parlo con i miei giocatori tutti i giorni e non abbiamo mai parlato di questo argomento. A Vinicius piace così tanto giocare a calcio che nulla dall’esterno lo disturberà”.

Sull’avvio di stagione “timido” di Valverde: “Non so se sia timido. Ma è uno dei giocatori che si assume più responsabilità nello spogliatoio. Ne abbiamo persi alcuni come Kroos o Nacho. Ce ne sono altri che stanno progredendo come Valverde. Penso che non sia timido, è un giocatore molto importante per noi. Sono contentissimo, Valverde ha tutto ciò che serve ad un centrocampista di alto livello. Forza, qualità, intelligenza… è un giocatore spettacolare”.

Foto: Sito Real Madrid