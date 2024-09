Ancelotti: “Vinicius merita il Pallone d’Oro e penso che lo vincerà”

A chi andrà il prossimo Pallone d’Oro? È uno dei temi più caldi nel panorama del calcio. Il grande favorito sembra essere Vinicius Junior, trascinatore del Real Madrid nell’ultima Champions League, con tanto di gol in finale. Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos ha così parlato: “Vinicius merita il Pallone d’Oro? Penso di sì, vista l’efficienza che ha dimostrato in Champions League, segnando in semifinale e in finale. Penso che lo vincerà. Se non la vince andremo avanti”.

Foto: Instagram Real Madrid