Ancelotti: “Vinicius è in ottima forma. Barcellona e Negreira? Preoccupato per la questione”

Domani alle 18.30 il Real Madrid affronta in trasferta il Girona, sorpresa assoluta della Liga al primo posto in classifica. Il tecnico dei “blancos” Carlo Ancelotti ha parlato così in conferenza stampa: “Vini Jr. è in ottima forma, si è allenato bene, ha recuperato completamente. Il video della mia discussione con lui? Voleva giocare e dare il massimo, gli ho solo detto di prendersela comoda. Barcellona e Negreira? Sono molto preoccupato per questa grave questione. Come tutto il mondo del calcio, anche la giustizia spagnola ci sta lavorando e dobbiamo lasciare che facciano il loro lavoro. Savinho? L’attaccante del Girona è un grande giocatore, sta facendo molto bene, è pieno di classe. Le difficoltà di Rodrygo? Beh, non ha segnato i suoi gol ma guarda il suo contributo alla squadra, il suo lavoro complessivo, le sue prestazioni per il Brasile, è bravo. Un po’ di riposo lo aiuterà. Non cambieremo il nostro sistema di gioco. L’infortunio di David Alaba? Non è gravissimo, contro il Napoli potrebbe farsi trovare pronto. Calendario esagerato? Essere in Europa costa caro. Infortuni, giocatori stanchi, orari congestionati. Abbiamo giocatori che rientrano dalla Nazionale il 19, poi abbiamo la partita direttamente il 21. Se c’è un ritardo dovrò dire ai miei giocatori di venire direttamente a Siviglia“.

Foto: sito Real Madrid