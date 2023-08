Ancelotti: “Vinicius deve giocare dentro l’area. E’ più facile segnare con un tocco. Così faceva Pippo Inzaghi”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle qualità della rosa e su Vinicius, che potrebbe essere ancora più devastante se giocasse di più in area di rigore.

Queste le sue parole: “Penso che Bellingham a Dortmund abbia mostrato quanto sia pericoloso giocando più avanzato. Poteva giocare come centrocampista interno ma è un giocatore molto intelligente che si muove molto bene senza palla. Credo che Rodrygo non abbia problemi, ha giocato da centravanti ed è abituato. Vinícius si sta adattando molto bene, ha avuto molte occasioni e ha segnato un gol. Non lo costringo a giocare più ‘dentro’, ha la qualità e l’intelligenza per decidere dove può essere pericoloso. Detto questo, penso che giocando dentro l’area sia più facile creare occasioni: puoi segnare con un tocco, mentre non puoi farlo da fuori. Ho avuto un giocatore che ha fatto 300 gol e 200 con un tocco: Filippo Inzaghi”.

