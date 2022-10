Ancelotti: “Valverde come Gerrard? Sono d’accordo, ha tutto per raggiungere quel livello”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha ribadito la sua piena fiducia in Federico Valverde, accettando il paragone del centrocampista a un pilastro della storia moderna del calcio come Steven Gerrard: “Valverde come Gerrard? Sono d’accordo. È bello che ci sia questo confronto, Federico ha tutte le carte in regola per raggiungere quel livello“.

Foto: Instagram Valverde