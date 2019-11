Ancelotti: “Usciremo da questa situazione, abbiamo dimostrato il nostro valore solo in Europa. Conta passare il turno”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Liverpool in Champions League: “È legato alla consapevolezza che non stiamo facendo bene, che dobbiamo fare molto di più e siamo qui per preparare una partita molto importante, che richiede massima attenzione per aver la possibilità di raggiungere il primo obiettivo stagionale. A differenza dello scorso anno, quando siamo venuti qui con una sola possibilità, ci siamo costruiti due possibilità: passare il turno domani o nell’ultima partita. La squadra sa che deve fare meglio, la società sa che deve fare meglio, l’allenatore sa che deve fare meglio. Siamo tutti coinvolti per cercare una soluzione immediata ai problemi che abbiamo avuto. Dobbiamo fare meglio, perché in campionato abbiamo avuto troppe difficoltà. Siamo stati condizionati dai troppi pareggi: siamo tutti dispiaciuti di questo e motivati a cambiare le cose. Di momenti difficili nella carriera di un allenatore ce ne sono sempre. Questo fa parte della stagione, se ne esce con la volontà e l’impegno da parte di tutti a cercare di migliorare le cose. C’è unità d’intenti, checché se ne chiacchieri. Prima o poi quindi se ne uscirà. Chi è venuto qui è disponibile, gli altri sono indisponibili. Insigne ha provato ieri ma aveva fastidio al gomito. Tagliamo le illazioni: non poteva giocare. Sarebbe venuto molto volentieri da capitano per aiutare la squadra, ma la sua indisponibilità è evidente: è uscito a Milano per infortunio. Sugli altri devo valutare Fabian e Mario Rui. Contro il Milan una timida reazione? Che la squadra si è impegnata, ha dato tutto quello che poteva dare e sicuramente è frenata dal fatto che le cose non funzionano come tutti vorrebbero. C’è un po’ di preoccupazione nelle giocate, un po’ di timore. Se lo saremo ancora domani, preoccupati e timorosi, sarà un problema. Ma sicuramente non lo saremo: è un evento talmente bello che non abbiamo il tempo per esserlo. Klopp ha detto che non si permetterebbe di darmi consigli? Posso dire che è uno dei pochi da cui posso accettare consigli. Credo che nell’ultimo periodo ci sia mancata un po’ di qualità nel possesso, non abbiamo giocato con linearità nella costruzione da dietro: siamo stati un po’ lenti e poco lucidi. Credo che lì si possa migliorare, con più lucidità, varietà e velocità. I bookmakers puntano sul 3-0 del Liverpool? Io punto a passare il turno, a fare una bella partita e a competere col Liverpool. Klopp ci conosce bene e sa che non sarà così facile. Se lo sa Klopp, lo sanno tutti: è l’unica preoccupazione che ho. Lui sa che gli possiamo creare dei problemi, come abbiamo fatto anche all’andata o l’anno scorso. Sarà una partita difficile ma anche stimolante: giocare ad Anfield non capita tutti i giorni”.

Foto: Napoli sito ufficiale