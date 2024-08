Ancelotti: “Un’altra sconfitta? Non impazziamo, sono amichevoli”

Nella notte italiana il Real Madrid è caduto ancora seppur in una amichevole: 2-0 contro il Barcellona, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan. Ora per i blancos ci sarà da affrontare il terzo test nella tournée negli Stati Uniti contro il Chelsea, fra 3 giorni, prima della Supercoppa Europa contro l’Atalanta. Carlo Ancelotti fermandosi a parlare nella zona mista non si è detto preoccupato: “Continuiamo con la nostra linea di preparazione e non impazziamo, perché sono partite di precampionato, amichevoli. L’obiettivo della squadra in questo momento è quello di accumulare minuti e rimettere in forma i giocatori che rientrano in gruppo”, si legge su As.

Foto: Twitter Real