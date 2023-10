Ancelotti: “Tutti amiamo Modric. Addio a gennaio? Assolutamente no”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato.

Queste le sue parole: “Modric? “Non partirà a gennaio. Parlo con lui tutti i giorni perché lo vedo tutti i giorni. Ovviamente non è contento di non giocare, perché ha giocato tutta la vita. Ma è comunque entusiasta, sa che nessuno può dare il suo contributo, ha un carisma impressionante nello spogliatoio. Per i suoi compagni è fondamentale. Chiaramente, il fatto che non giochi colpisce lui e chi lo ama, dai tifosi ai compagni di squadra. Tutti lo amiamo moltissimo.”

Foto: sito Real Madrid