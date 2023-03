Ancelotti: “Tre italiane ai quarti di Champions sarebbe un segnale forte”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ai microfoni di Sky Sport in vista dell’imminente partita di Champions League da disputare al Bernabeu contro il Liverpool. I blancos ripartiranno dal netto 5-2 ottenuto in casa dei Reds, il tecnico potrà contare su Benzema: “Sta bene, ha avuto un problema alla caviglia ma ha risolto. Abbiamo solo Alaba fuori, la squadra sta bene fisicamente. Avere Karim è importante, come avere una squadra abituata a queste partite e queste pressioni, ho fiducia per questa Champions League”.

Vinicius Jr: “Attualmente è il giocatore più determinante, continua a crescere e migliorarsi”.

Napoli e Italia: “Kvaratskhelia è un gran giocatore. Sta facendo molto bene. La coppia con Osimhen è molto efficace. Le squadre italiane stanno facendo molto bene in Champions. C’è la possibilità di averne tre ai quarti, sarebbe un segnale forte per l’Europa”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid