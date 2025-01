Ancelotti: “Tchouameni ha fatto bene come difensore centrale. Quando ritornerà Alaba, lui tornerà al suo posto da perno”

Si volta pagina in casa Real Madrid. Dopo la delusione per la sconfitta in Supercoppa, domani ci sarà il match di Copa del Rey agli ottavi di finale. Queste le parole di Ancelotti:

Sul match: “È un’occasione importante che arriva dopo una partita brutta, che ci ha fatto molto male. Ma non siamo affondati, dobbiamo reagire. Voglio che la squadra abbia una reazione forte dopo la partita dell’altro giorno”

Tchouameni? “Rimango convinto che Tchouameni abbia fatto bene come difensore centrale. I dati parlano di questo, tenendo conto che non è la sua posizione ideale. Appena l’emergenza sarà alle spalle e Alaba ritornerà, tornerà al suo posto da perno”.

Avevi detto che non si poteva migliorare la rosa dello scorso anno… “Ha gioventù, energia, qualità, impegno… Non sempre riesce a dimostrarlo, ma è una squadra di assoluto valore e ho piena fiducia. Ha vinto l’Intercontinentale, la Supercoppa Europea. È stata una brutta partita… Abbiamo pagato il conto, un conto caro, ma fa parte del gioco. Lotteremo fino alla fine, come sempre. Tutti possono dire la loro opinione, io ho comunque piena fiducia in tutti i miei giocatori, soprattutto in quelli che in questo momento non stanno tirando fuori la loro versione migliore”.

