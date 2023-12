Ancelotti: “Superlega? Alcuni club e tifosi non saranno convinti, ma il tempo dimostrerà che può essere positiva”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si schiera a favore della Superlega, di cui il presidente. Florentino Perez, è uno dei grandi artefici e fautori, insieme al Barcellona.

Queste le parole del tecnico italiano: “È stata una decisione importante per tutto il calcio, per tutti i club. Alcuni non ne saranno così convinti, ma è chiaro che non può esistere un monopolio che governi il nostro mondo. Migliorerà il calendario internazionale, ed è questo che ci preoccupa. Il tempo dimostrerà che è positivo, ne sono convinto”.

Foto: sito Real