Ancelotti sull’Euroderby: “Con tutto rispetto per l’Inter, forza Milan”

“Possiamo rubarle un secondo sul derby?”. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato dell’Euroderby di domani tra Milan e Inter: “Sì. Forza Milan. E’ una bella semifinale. Il ricordo va al 2003 che è stata una semifinale molto sofferta. E’ bello che torni in Europa un derby molto bello. Con tutto il rispetto per l’Inter, non posso non dire forza Milan”.

Foto: sito Real